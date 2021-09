Incêndio atinge duas casas em vila no bairro do Jurunas, em Belém

Um incêndio de grandes proporções atingiu duas casas de madeira na tarde desta sexta-feira (10) na Vila Santos, localizada próximo à Unidade Básica de Saúde (UBS) do Portal da Amazônia, bairro do Jurunas, em Belém. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, que consumiram completamente os imóveis. Apesar da gravidade do incidente, ninguém ficou ferido. Veja como ficou o lugar:

Moradores contaram que o incêndio começou por volta das 16h30, no terceiro andar de uma das residências. Depois, as chamas se espalharam e atingiram a casa ao lado, que também ficou destruída. "Eu tinha descido e quando cheguei aqui na porta o vizinho falou que tava pegando fogo lá em cima. Aí eu não pude fazer mais nada, porque o fogo já tinha pegado na cama", relatou Manoel Monte, de 73 anos, morador do imóvel onde o incêndio começou.

O desespero entre os vizinhos foi grande, pois no momento do incidente havia quatro crianças na casa. Imediatamente, os moradores começaram a ajudar no resgate das vítimas até a chegada do corpo de bombeiros. "Quando chegamos, as residências já tinham sido consumidas em chamas. Os imóveis adjacentes foram parcialmente atingidos, mas por serem de alvenaria, os danos são bem menores", explicou o tenente Aluizio, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

Segundo o tenente, quatro viaturas da corporação foram deslocadas para combater as chamas, em um trabalho que durou cerca de 30 minutos. "Foi uma viatura de incêndio, uma de salvamento, uma unidade de resgate e um caminhão 'autotanque', o nosso caminhão de apoio, que vem abastecer nossas viaturas para podermos debelar o incidente", afirmou Aluizio.

Inicialmente, havia a informação de que um cachorrinho que vivia em uma das casas teria morrido no incêndio. Mas os moradores encontraram o mascote vivo posteriormente. Ninguém ficou ferido, mas uma moradora idosa foi levada para a UBS, pois estava muito nervosa. Uma representante da unidade de saúde disse que os moradores desabrigados vão poder passar alguns dias no auditório do hospital, onde poderão dormir e se alimentar até que a situação seja contornada.