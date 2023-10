Incêndio atinge área de mata no Paar, em Ananindeua, nesta quarta (4)

Um incêndio ocorre em área verde logo atrás da Creche Municipal Valdete Lima Pinto, no Paar, no município de Ananindeua, nesta quarta-feira (4). Segundo moradores perto do local da ocorrência, o fogo começou a partir da queima de lixo doméstico, com as chamas se espalhando pela área e gerando muita fumaça. Essa fumaça densa atingiu as casas vizinhas ao incêncio, inclusive, bebês e pessoas idosas. O Corpo de Bombeiros encontra-se no local, combatendo as chamas.

O fogo irrompeu neste começo de tarde, há cerca de uma hora, em uma área com vegetação, atrás da creche municipal e da pracinha União e pertode uma subestação da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). Precisamente, entre a avenida Independência e a avenida Rio Solimões, no Paar.

Uma moradora que prefere não se identificar relatou que, da casa dela, pôde observar a fumaça do incêndio. "Deve ter sido acionado logo a unidade dos Bombeiros na Cidade Nova. A fumaça invadiu toda a minha casa, e fico preocupada com a minha filha recém-nascida, um bebê", declarou.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal permanece levantando mais informações sobre esse caso.