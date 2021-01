Imóvel é parcialmente danificado após incêndio no bairro de Fátima

Uma casa foi parcialmente danificada após um incêndio, no bairro de Fátima, em Belém. O fogo começou, aproximadamente, às 23h desta segunda-feira (18) e as chamas ficaram bem altas, até serem vistas de longe. O Corpo de Bombeiros Militares levou 20 minutos para controlar a situação e resgatar a família que residia lá. Uma idosa saiu ferida, com queimaduras, apesar de a nota da corporação sobre o caso não mencionar feridos. Um segundo imóvel foi atingido, mas de forma mais superficial.

A casa atingida pelo fogo fica na rua Diogo Móia, perto do Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Foram deslocados cerca de 25 militares, em sete viaturas: três de combate a incêndios, uma de salvamento, uma unidade de resgate e duas de apoio. Vizinhos da família ajudaram no resgate da idosa e a salvar alguns móveis.

As equipes dos bombeiros isolaram a área para eliminar o risco de propagação das chamas. O imóvel era de alvenaria e isso retardou um pouco que o fogo se alastrasse mais. A área envolvendo o incêndio era de aproximadamente 100 metros quadrados. Ainda na nota do CBM, não foi possível identificar as causas do incêndio e o proprietário não solicitou perícia.