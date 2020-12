IML confirma que corpo de mulher encontrado em Moju é o da professora Nice Salvatory

O corpo encontrado enterrado em uma cova rasa no início da tarde desta segunda-feira (14), na zona rural de Moju, no nordeste paraense, é o da professora desaparecida em Moju, na última sexta-feira (11), Nice Salvatory.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) confirmou a informação na noite desta-feira (15). O IML já liberou o corpo à família.

Desde a última sexta-feira (11), familiares e amigos procuravam e pediam ajuda na cidade de Moju e em redes sociais, na ambiência da internet, para localizar a professora Nice Salvatory.

Ela desapareceu na sexta-feira, após sair de casa por volta das 14h, para uma cobrança. A professora também trabalhava com empréstimos de dinheiro. Nas redes sociais, moradores de Moju cobravam respostas da polícia. O carro de Nice foi encontrado abandonado próximo a um cemitério, ainda na sexta-feira à noite.

Na tarde da última segunda-feira (14), em meio às buscas por Nice, foi descoberto um corpo feminino em uma cova rasa perto da Vila Poacê, na Rodovia dos Quilombolas, a 9 km da sede da cidade de Moju. De imediato, agentes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros se dirigiram para o local, uma área de lixão.

Uma equipe do IML de Abaetetuba e uma perita de Belém realizaram a remoção do corpo para a capital paraense. O corpo tinha um lado de brinco, idêntico a outro que estava no carro encontrado na sexta-feira à noite. E nesta terça-feira, veio então a confirmação.

As informações, ainda não confirmadas com a família da professora, é de que o velório e o sepultamento vão ocorrer nesta quarta-feira (17), em Concórdia do Pará. A professora não era casada nem deixa filhos.