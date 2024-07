Igreja e posto de saúde são alvo de criminosos em Marabá

A Igreja dos Capuchinhos e o Posto de Saúde Padre Pio, localizados no bairro Belo Horizonte, no Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará, foram alvo de criminosos na madrugada de quarta-feira (10). De acordo com a Polícia Civil, equipes da Seccional de Marabá trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime.

De acordo com testemunhas, os bandidos arrombaram portas, fechaduras e o cofre da igreja, subtraindo valores em dinheiro. A invasão foi descoberta por uma funcionária da limpeza do posto de saúde, que encontrou as portas das salas arrombadas ao chegar ao local.

A funcionária relatou que os criminosos furaram o forro, furtaram dinheiro e invadiram quartos de alguns padres, deixando um cenário de destruição e prejuízos.

Um detalhe que chamou a atenção dos responsáveis pelos espaços foi o fato de os criminosos terem invadido apenas os quartos desocupados, indicando que possuíam conhecimento prévio sobre os compartimentos da igreja.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e a polícia está investigando o caso. Quem tiver informações sobre o paradeiro dos criminosos pode entrar em contato com o Disque Denúncia do Sudeste do Pará, através do número (94) 3312-3350.