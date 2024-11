Igreja do Perpétuo Socorro se pronuncia sobre caso de idosa dopada e roubada em novena; confira

A assessoria da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no bairro do Telégrafo, em Belém, se pronunciou após circular na imprensa o caso de uma idosa que foi dopada e roubada supostamente nas dependências do templo. O caso, que teve muita repercussão, teria ocorrido na tarde da última terça-feira (05/11), quando foi realizada a tradicional novena no local. Conforme a assessoria, a Paróquia sempre buscou cuidar de todos os membros e está tomando as devidas providências sobre o caso.

“Após recentes publicações informando que uma senhora teria sido vítima de uma prática criminosa no interior da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, esta vem pronunciar-se: Sempre tivemos o máximo zelo e cuidado com nossos fiéis, que nos são tão caros. Por esse motivo, queremos tranquilizá-los de que estamos tomando todas as providências necessárias e auxiliando em todo o possível no alcance da verdade dos fatos”, disse um trecho da nota.

Conforme o comunicado, a paróquia aguarda um posicionamento da vítima. “[...] Informamos que a senhora envolvida ainda não prestou seus esclarecimentos sobre os fatos, o que nos impossibilita a certeza do que realmente ocorreu. Não possuímos até o momento condições de afirmar se realmente tudo se operou nas dependências da Paróquia e de que forma. Na confiança da intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, sabemos que a verdade virá à tona no momento oportuno”, comunicou.

Ajuda

Devido a situação, a Arquidiocese de Belém do Pará também se pronunciou. “Diante das notícias envolvendo a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Telégrafo), na última terça-feira (05), a Arquidiocese de Belém lamenta o ocorrido e se solidariza com a vítima, e informa que a Paróquia está apurando e colaborando com as autoridades policiais para os esclarecimentos dos fatos”, informaram.

Além disso, a Arquidiocese ressaltou que repudia todo e qualquer ato de violência, e busca através de suas ações pastorais promover o bem-estar da sociedade, promovendo valores de vida e respeito ao próximo.

Caso

Uma idosa foi dopada e roubada na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo, em Belém. O crime ocorreu na tarde da última terça-feira (05/11), quando foi realizada a tradicional novena na Paróquia que reúne centenas de fiéis durante todo o dia. Uma guarnição da Companhia Independente da Polícia Fluvial (CIPFLU), da Polícia Militar (PM), estava passando pelo local e foi acionada para ajudar a vítima.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma mulher teria se aproximado da vítima durante a novena dentro da igreja. Durante a conversa, a idosa teria dito que tinha problema de pressão, no que a criminosa respondeu que conhecia um ótimo remédio e deu para a vítima. A idosa teria tomado o remédio e começado a sentir muito sono. A criminosa se aproveitou do momento de fraqueza e desnorteamento da vítima para roubar o celular e dinheiro. Ao tentar sair da igreja, a vítima caiu no chão e foi socorrida pela população que estava presente.