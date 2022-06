Igarapé-Açu: segurança de supermercado é baleado em serviço

O segurança particular Celso Ricardo de um supermercado sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (13), no município de Igarapé-Açu, região nordeste do Pará. As informações são do Correio do Norte.

A vítima estava trabalhando no estabelecimento quando foi atingida nas costas e no abdômen por disparos de arma de fogo. A esposa de Celso compartilhou nas redes sociais que o marido está bem. Ele foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) e deve passar por cirurgia para retirar os projeteis e saber a gravidade dos danos causados.

Câmeras de vigilância flagraram um homem e uma mulher, suspeitos de envolvimento no crime. O casal aparece fugindo do local de motocicleta.

Até o momento não foi divulgado o que teria motivado o crime. Os envolvidos no crime não foram identificados e permanecem foragidos.

A redação integrada solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Militar e aguarda retorno.