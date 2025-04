Idoso se fere com faca ao tentar evitar prisão por estupro de vulnerável em Santarém

Um homem de 71 anos se feriu com uma faca na região do pescoço durante uma tentativa de prisão na tarde desta quinta-feira (17), no cruzamento do Beco Guamá com a rua da Amizade, no bairro Santana, em Santarém, oeste do Pará.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, os agentes foram até o local para cumprir um mandado de prisão contra o idoso, acusado de estupro de vulnerável. Ao perceber a chegada da guarnição, ele reagiu de forma extrema.

“Quando tentaram fazer o primeiro contato com ele, ele correu com uma faca na mão. Tentou se flagelar. Houve uma tentativa de último recurso ali, de se matar, ameaçando de se matar. Foi feito um gerenciamento de crise, a princípio a guarnição conseguiu êxito em retirar a faca do mesmo”, relatou o tenente Vitor, do 35º Batalhão da PM, em entrevista à imprensa local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, o idoso foi encaminhado ao Hospital Municipal de Santarém (HMS), onde permanece sob cuidados médicos.

Após receber alta, o acusado deverá ser apresentado na delegacia para os procedimentos cabíveis. Ele deve cumprir uma pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado.

Com informações do portal O Impacto Santarém.