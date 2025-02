Idoso morre afogado no Rio Amazonas ao cair de rampa em porto de Monte Alegre

Um idoso identificado como Luiz de Lima, de 67 anos, morreu afogado no Rio Amazonas ao cair de uma rampa no porto hidroviário de Monte Alegre, oeste do Pará. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (12/02), quando a vítima, que tinha deficiência visual, tentava embarcar em um dos barcos no local.

Conforme as informações da Polícia Militar, o corpo do idoso foi retirado do rio por moradores durante a manhã. A PM foi acionada e solicitou as imagens das câmeras do porto. O momento em que Luiz cai no rio foi filmado pelo sistema do local. O vídeo mostra a vítima caminhando pela rampa em direção a uma das embarcações. No entanto, o idoso não percebe o fim da estrutura e cai na água.

Conforme as informações iniciais, uma pessoa teria visto o idoso caindo e correu para pedir ajuda. Chovia no local e poucas pessoas estavam no porto. Quando a testemunha pulou no rio para ajudar Luiz, o idoso já estava desacordado. O corpo foi levado para as margens, mas a vítima já estava morta.

A PM realizou os procedimentos no local devido ao incidente com morte. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que não foi acionado para esta ocorrência. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.