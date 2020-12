Idoso morre afogado após cair às margens do Rio Guamá, no bairro Jurunas, em Belém

Um idoso foi encontrado morto às margens do Rio Guamá, no bairro do Jurunas, em Belém. O homem identificado pelo prenome de Davi tinha pouco mais de 70 anos e trabalhava de vigilante em um velho barco, local que também chamava de casa. Acostumado a beber no local sozinho ou acompanhado por amigos, o idoso morreu afogado, possivelmente durante a madrugada desta quinta-feira (10).

O rádio ligado, apesar de não estar sintonizado em nenhuma emissora de rádio, dá o tom de uma vida interrompida por uma fatalidade. As roupas estendidas no varal, bem como sapatos e outros itens pessoais, mostram um pouco da vida solitária do idoso, que não convivia com nenhum familiar. Os vizinhos, por muito tempo, foram o pequeno círculo mais próximo de amigos da vítima, que contava especialmente com a ajuda da dona de casa Maria Mendes da Costa, de 47, para os afazeres domésticos.

A vizinha conta que era ela a responsável por ajudar o velho homem a lavar as roupas e se alimentar no barco ancorado. Apelidada por Davi de "baiana", a mulher detalha que morava na vila Pureza, na avenida Bernardo Sayão, há pelo menos nove meses. Tempo em que o idoso já morava no espaço. Entretanto, ela não soube precisar há quanto tempo a vítima vivia no espaço.

"Ele bebia muito. Ontem fui levar o jantar dele umas 18h, ainda estava claro, e vi ele com duas 'pitchulas'. Até falei pra ele parar de beber. E ele me respondeu: 'ah, baiana, só vou beber hoje. Amanhã não bebo mais'. Parece que estava imaginando", conta a mulher. A vizinha detalha ainda que o barco tinha banheiro na lateral, com uma porta frouxa. "A gente acha que ele foi ao banheiro e acabou caindo", aponta.

O corpo do homem sem vida foi avistado por vizinhos, por volta das 9h, que o viram de bruços, caído nas margens do rio, cuja maré estava secando. Policiais militares estiveram no local e prenderam o homem com um corda até a chegada de peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC). O corpo foi removido pouco depois, por volta das 11h.