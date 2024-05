Idoso é preso por ameaçar ex-companheira e incendiar a casa dela em São Félix do Xingu

Um homem foi preso no distrito da Taboca, em São Félix do Xingu, no sudeste paraense, após ameaçar a ex-companheira e incendiar a casa dela. O suspeito, identificado como o idoso João Batista Mendes, foi capturado nesta segunda-feira (27), poucas horas após os crimes serem denunciados pela vítima, que não sofreu ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, a ex-companheira de João Batista relatou que no domingo (26) foi ameaçada pelo suspeito em seu local de trabalho, que fica ao lado da casa incendiada. Segundo a vítima, João Batista estava armado com uma faca e a ameaçou, dizendo que “mataria os dois” caso visse a mulher com outro homem. Amedrontada, a mulher decidiu passar a noite na casa de uma amiga. Quando retornou pela manhã, en​controu sua residência destruída pelo fogo.

Além de ter a casa incendiada, a vítima relatou que se deparou com João Batista, agora armado com um facão, quando chegou ao local. Assustada, ela fugiu e procurou a Polícia Civil, que iniciou uma busca pelo suspeito. João Batista foi localizado e preso em flagrante pelos crimes de ameaça e incêndio criminoso.

Os policiais da delegacia de Taboca, vinculada à Superintendência Regional do Alto Xingu, confirmaram o incêndio na residência de madeira, que destruiu diversos pertences da vítima. Após ser capturado, João Batista foi levado para a delegacia, onde passou pelos procedimentos legais e está agora à disposição do Poder Judiciário. Este é o segundo caso de violência semelhante registrado no distrito de Taboca em menos de três meses.

