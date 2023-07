Idoso é preso acusado de estupro de vulnerável em Itaituba, no Pará

Acusado de estupro de vulnerável, um idoso identificado como Raimundo da Costa Morais, conhecido como "Mestre", de 69 anos, foi preso na noite da última quinta-feira (27), por volta das 23h, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A vítima foi uma menina de 5 anos. Ele foi capturado após a mãe da criança ter relatado o abuso à polícia. As informações foram divulgadas pelo Portal O Giro.

Segundo informações da polícia, a mãe da vítima acionou uma guarnição da Policial Militar (PM) após conseguir, em sigilo, filmar o crime que ocorreu dois dias antes. A mulher afirmou que não denunciou o acusado imediatamente porque Morais a ameaçou, fazendo-a temer pela sua vida e a da filha.

A mãe também informou que Raimundo Morais teria fugido para uma casa localizada no bairro Vitória Régia. Após o relato, a guarnição PM realizou diligências até o endereço indicado, onde o idoso foi localizado e preso após a mãe da vítima fazer um telefonema para ele e conseguir com que ele abrisse o portão da residência. Depois de receber voz de prisão, Morais foi conduzido à 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba para as devidas providências legais.