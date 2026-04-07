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Polícia

Idoso é atropelado por ônibus do BRT na avenida Almirante Barroso, em Belém

O acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (7)

O Liberal
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Idoso é atropelado por ônibus do BRT na avenida Almirante Barroso, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um idoso foi atropelado por um ônibus articulado do sistema BRT na manhã desta terça-feira (7), na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. Testemunhas relataram que o acidente ocorreu nas proximidades da estação Antônio Baena, quando o pedestre tentava atravessar a via. O idoso foi socorrido com ferimentos.

Segundo as informações iniciais, a vítima trafegava na faixa de pedestre quando foi atingida pelo coletivo. O acidente ocorreu por volta de 8h50. O motorista já estaria reduzindo a velocidade no momento do impacto. Até o momento, não há confirmação sobre a situação do sinal de trânsito no local, se estava aberto ou fechado para a passagem do ônibus.

Com a colisão, o idoso ficou preso debaixo do veículo, sendo necessário levantar o ônibus para que as equipes de resgate conseguissem retirá-lo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por meio do Centro Integrado de Operações (Ciop) e realizou o atendimento ainda na pista. Depois, o idoso foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento após o atropelamento, com o idoso caído sob o ônibus e várias pessoas ao redor tentando prestar ajuda. Pelas imagens, é possível ver que a vítima estava consciente enquanto aguardava o socorro. O homem sofreu escoriações. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele após dar entrada no hospital.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, SegBel, Bombeiros, e aguarda o retorno.

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Acidente de trânsito

pedestre atropelado
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