Idoso é assassinado na porta de casa em Paragominas

Um idoso de 68 anos foi assassinado na última sexta-feira (4) quando chegava em casa, no município de Paragominas, sudeste paraense. A vítima, identificada como João de Andrade Brito (Seu João), morava no bairro Laércio Cabeline e foi alvejada por vários disparos de arma de fogo, vindo a morrer ainda no local.

Testemunhas relataram que o idoso estava se preparando para entrar na residência quando um homem se aproximou e efetuou vários disparos. Ainda de acordo com poplares ouvidos, nenhum pertence de João foi roubado.

O corpo do idoso foi velado em Paragominas e seguiu, posteriormente, para o município de Santa Maria do Pará, onde foi enterrado

Quem tiver informações que possam contribuir com o trabalho da polícia pode entrar em contato com o Disque Denúncia, pelo 181, com a garantia de que terá a identidade preservada.