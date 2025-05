Idoso é assaltado e agredido em terminal rodoviário de Itaituba

Um idoso identificado como Raimundo Luis de Souza, de 84 anos, foi vítima de um assalto seguido de agressão na madrugada desta terça-feira (29), no Terminal Rodoviário de Itaituba, no sudoeste do Pará. Segundo relatos de familiares da vítima, Raimundo aguardava o ônibus para Jacareacanga quando foi abordado por dois suspeitos ao se dirigir ao banheiro do terminal.

Ainda de acordo com informações de familiares repassadas ao site Giro Portal, os criminosos roubaram os pertences do idoso, além de uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.600, e o agrediram violentamente. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima caminha em direção ao banheiro, sendo seguida pelos dois suspeitos logo em seguida.

A família relatou ainda que Raimundo havia passado recentemente por uma cirurgia na visão e, após a agressão, ficou gravemente ferido. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Itaituba, e os familiares agora buscam identificar os agressores, principalmente para tentar recuperar os documentos da vítima.

Procurada, a Polícia Civil informou que "a vítima já foi ouvida. Equipes realizam buscas para identificar os suspeitos do crime, e analisam imagens das câmeras de segurança, que podem ajudar na investigação".