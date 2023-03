Idoso desaparecido é encontrado debilitado após dois dias perdido na mata

Após mais de 48 horas sem fazer contato com a família, Edvaldo Ribeiro dos Santos, de 60 anos, foi encontrado no começo da tarde desta segunda-feira (6). Ele havia adentrado na mata da Terra Indígena Mãe Maria, na área da aldeia Parxôkô, para coletar frutas. O local fica às margens da rodovia BR-222, entre Marabá e Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Estado. Familiares relataram que Edvaldo passa bem, embora esteja abatido e bastante debilitado.

“Ele falou que foi buscar cupuaçu um pouco mais a frente. Quando ele se aproximou de um açaizal, viu que tinha uma ipuca (área alagada, pantanosa). Então ele foi dar a volta para voltar e aí se perdeu”, conta uma familiar. “Nesse período, ele não dormiu. Quando começava a escurecer ele subia numa árvore e passava a noite lá em cima. Quando amanhecia, ele continuava a andar. A única coisa que ele comeu foi um cupuaçu e bebeu água”, relata.

Segundo informações da família, o homem tinha o costume de adentrar na mata procurando frutas. A frequência com que ia à aldeia já o fez ser considerado amigo pelos indígenas. "A nossa preocupação é porque ele entrou na mata sem qualquer equipamento, um canivete, um facão, nada. Então não sabemos o que pode ter acontecido com ele. Se ele teve algum mal-estar, se ficou desorientado", disse a irmã de Edvaldo, Claudelice Santos. Ainda de acordo com ela, Edvaldo nunca tinha ficado tanto tempo sem fazer contato e não faz uso de medicamento controlado.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, em Marabá. Indígenas somam esforços aos familiares nas buscas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a enviar quatro homens especializados em buscas na selva, que trabalhavam desde as primeiras horas desta manhã para localizar Edvaldo.