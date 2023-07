Idoso de 78 anos é preso por estuprar e filmar adolescente de 13 anos no Amazonas

No Amazonas, um idoso de 78 anos foi preso por estuprar e filmar uma adolescente de 13 anos na casa onde ele reside, em Manacapuru. De acordo com a polícia, a vítima prestava serviços domésticos na residência do suspeito, que foi detido no local, na última quarta-feira (26), no bairro Correnteza.

VEJA MAIS

O caso foi descoberto após o Conselho Tutelar receber, de forma anônima, um pen drive com os registros do crime. Segundo a equipe policial, o conselheiro da instituição reconheceu a jovem por outra denúncia no passado, quando os pais da garota teriam sido acusados por exploração de trabalho infantil, já que a adolescente realizava tarefas domésticas na residência do idoso.

"Na época, foi averiguado que, enquanto os pais da adolescente iam trabalhar, ela ficava na casa do referido autor, supostamente trabalhando, fazendo serviços domésticos, contudo, na época, a adolescente negou os fatos e tampouco relatou os abusos sofridos", destacou.

A investigação apontou que a adolescente de 13 anos é vizinha do suspeito e a família dela tinha acesso à casa dele. A Delegacia Especializada segue investigando para apurar se os pais da garota tinham conhecimento dos crimes cometidos dentro da residência após saírem para trabalhar.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)