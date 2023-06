​Idoso de 75 anos é agredido ao intervir em confusão em Santarém

Um idoso de 75 anos, identificado como Pedro Moura, foi agredido na manhã desta segunda-feira (26) em Santarém, oeste do Pará. O caso foi registrado na comunidade Lírios do Vale, região do Lago Grande. As agressões teriam ocorrido quando a vítima estava em um comércio e tentou intervir em uma briga entre dois indivíduos, momento que ambos partiram para cima do idoso e o agrediram violentamente.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o idoso com o rosto deformado. De acordo com informações publicadas pelo site O Impacto, ele esteve na 16º Seccional Urbana da Polícia Civil para denunciar o caso.

VEJA MAIS

Testemunhas relataram que a vítima estava comprando refrigerante, quando dois homens começaram a brigar. Ao falar para eles não brigarem, um suspeito desferiu um soco em seu rosto.

Outro suspeito também participou das agressões, segundo as testemunhas. Vizinhos e parentes dos envolvidos seguraram ​​os agressores. O idoso relatou que um dos agressores é acostumado a se envolver em confusões na comunidade.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para checar mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.