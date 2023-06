Santarém: 13 gatos são encontrados mortos em ramal das comunidade das Lavras

Um caso de violência com gatos vem chocando a internet com imagens que mostram um caminho formado por 13 felinos mortos no ramal que dá acesso à comunidade das Lavras, no município de Santarém, oeste do Pará. Até o momento, ninguém sabe como os animais foram deixados no local, mas as pessoas que moram na comunidade estão assustadas com a ação perversa. Tem gatos de vários tamanhos, inclusive, um filhote.

O blog do Tabocal, que atua na localidade, informou que no último sábado (24) um morador da comunidade de São José passou pelo ramal e se deparou com a cena na estrada, onde se formava uma fileira de 13 gatos mortos. O morador chegou a registrar um vídeo e fez a denúncia.

As pessoas estão assustadas com a ação, pois ninguém consegue entender a motivação de violência contra os animais. O comentário é que nas proximidades do ramal tem câmeras de segurança e pode ajudar a polícia a encontrar os responsáveis pela barbaridade.

A equipe de reportagem já entrou em contato com a Polícia Civil do Pará para obter maiores informações sobre a ocorrência no município de Santarém.