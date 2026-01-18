Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Idoso de 66 anos é preso por suspeita de abuso contra criança autista em Irituia

A prisão ocorreu na manhã deste domingo (18/1)

Da Redação
fonte

Viatura da Polícia Civil do Pará - Imagem ilustrativa (Fábio Costa / O Liberal / Arquivo)

A Polícia Civil do Pará (PCPA) prendeu em flagrante, neste domingo (18/1), um homem de 66 anos suspeito de cometer abuso contra uma criança de 10 anos no município de Irituia, no nordeste do Pará. A ocorrência foi registrada na localidade do km 14 e a prisão foi confirmada pela corporação.

De acordo com a Polícia Civil, a família da criança procurou a delegacia após uma vizinha presenciar o momento em que o homem teria beijado a vítima na boca e apalpado seu corpo. A mulher interveio, chamou a criança e acionou os familiares.

Ainda segundo o relato, familiares chegaram a procurar o suspeito, que teria pedido desculpas e solicitado que nenhuma providência fosse tomada. Mesmo assim, a família decidiu registrar a ocorrência e exigir a apuração dos fatos.

A Polícia Civil realizou diligências e localizou o investigado, que foi preso em flagrante. Ele foi conduzido à delegacia e deverá ser encaminhado ao sistema prisional para os procedimentos legais.

A criança foi atendida na Sala Lilás da Delegacia de Polícia Civil e está recebendo acompanhamento e apoio dos órgãos de proteção.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à assessoria de imprensa da PCPA e aguarda retorno.

