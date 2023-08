Idoso de 63 anos que sofria maus-tratos é resgatado no bairro da Marambaia, em Belém

Um idoso de 63 anos foi resgatado na manhã desta quarta-feira (9) com sinais de maus-tratos, no bairro da Marambaia, em Belém. De acordo com informações repassadas pela Guarda Municipal, responsável pelo resgate, a situação era ocasionada pela própria família do homem, que foi encontrado em local insalubre e com sinais de desidratação. Além disso, o idoso tem problema de locomoção, bem como mal de Parkinson, e estava há muito tempo sem fazer o uso da medicação para o tratamento de saúde, segundo a Guarda Municipal.

Ainda conforme os guardas, na residência, o idoso estava acompanhado de um neto de 17 anos. O local estava bastante sujo, e o espaço era compartilhado com mais de dez animais, entre gatos e cachorros.​

Os agentes da Guarda Municipal foram acionados via Centro Integrado de Operações (Ciop 190). Quando chegaram no local e constataram a veracidade da denúncia, pediram apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que prestou os primeiros socorros e encaminhou o idoso para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Lá, o idoso passou por avaliação clínica e foi medicado. Ele também foi submetido a consulta com a assistente social da unidade.

Um boletim de ocorrência foi registrado pelos guardas municipais na Seccional da Marambaia e na delegacia do Idoso para as providências cabíveis.

O Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, prevê como crime a conduta de colocar em risco a vida ou a saúde do idoso, através de condições degradantes ou privação de alimentos, ou cuidados indispensáveis. A pena prevista é de 2 meses a 1 ano de detenção, e multa.

Denúncia

Para denunciar casos de violência contra idosos, basta ligar para o Disque-Denúncia 181, 190 e 153 da Guarda Municipal de Belém. Não há necessidade de se identificar.