Clínica é investigada por dopar idosos para economizar gastos com cuidadores

Uma casa de cuidados para idosos, localizada em Goiás, está sendo investigada por suposta prática de dopagem dos internados. Agentes da Polícia Civil goiana foi até o local e encontrou 38 idosos sob os cuidados de duas pessoas. O nome da instituição e o da proprietária do negócio não foram divulgados.

A operação denominada “Fraterno”, iniciou após denúncias de que os gestores da casa estariam dopando os idosos à noite para não contratar mais cuidados para o período noturno. Também foram encontrados diversos medicamentos sem receitas.

As equipes, inicialmente, realizaram uma vistoria no local pelo período da manhã, onde não foi encontrada nenhuma irregularidade. No entanto, quando foram no período noturno, identificaram a disparidade entre o número de internos e funcionários. Inclusive, alguns dos internos dormiam nos corredores e na sala de fisioterapia.

Além disso, os agentes encontraram receituários já preenchidos, mas sem a assinatura de um profissional. Um aparelho que tritura comprimidos, transformando-os em pó, também foi encontrado. Quanto ao ambiente, foram avistadas baratas e sujeira.

As imagens das câmeras de segurança foram apreendidas pela polícia. Duas cuidadoras foram ouvidas pelos agentes da 1ª Delegacia da Polícia Civil de Valparaíso de Goiás e, em seguida, liberadas.

A justiça determinou o afastamento da gestora do abrigo, cujo espaço foi interditado por tempo indeterminado. Ela poderá responder pelo crime de maus-tratos e medicações não receitadas por médicos autorizados.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)