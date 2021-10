Idosa é atropelada por motocicleta ao tentar atravessar a rua na Pedreira

Uma idosa, identificada pelo prenome Kátia, de idade desconhecida, ficou ferida após ser atingida por um motociclista na rua Nova, entre as travessas Humaitá e Vileta, na Pedreira, na noite desta sexta-feira (15).

Testemunhas relataram que a mulher iniciava a travessia da rua quando foi atropelada e ficou caída no chão. A vítima mora a poucos metros de onde o acidente ocorreu. Ainda de acordo com as testemunhas, Kátia “estava para lá e para cá, atravessando para pegar bebida alcoólica”, o que pode ter contribuído para o atropelamento.

Segundo os médicos do Serviço Móvel de Urgência (Samu), acionado para prestar os primeiros atendimentos, a idosa não sofreu nenhum tipo de fratura. Ela foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (PSM da 14 de Março). O motociclista foi ouvido, inicialmente, por policiais militares, que realizaram os procedimentos cabíveis.

Passado o susto, no local do acidente, ficaram as reclamações dos moradores. “Aqui é perigoso. Eles passam em alta velocidade, porque não tem nenhuma sinalização e é muito escuro. Quando a gente vê, os carros e as motos já estão em cima e não dá tempo de fazer nada”, relataram os moradores.