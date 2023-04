Idosa é atingida com tiro no rosto dentro da própria casa

Uma idosa de 67 anos foi atingida com um tiro no rosto dentro de casa, no bairro Jorge Teixeira, localizado em Manaus, Amazonas. Segundo informações divulgadas pela polícia, o alvo dos criminosos era o neto da vítima, que fugiu pela porta dos fundos da residência, durante o crime que ocorreu na madrugada da última terça-feira (18).

Testemunhas disseram à equipe policial que quatro homens armados chegaram à casa da idosa e tentaram derrubar a porta que dá acesso aos cômodos da residência, onde estavam o neto, a idosa, proprietária do local, e outros familiares.

Sem conseguir adentrar a casa, os criminosos efetuaram vários disparos, com a intenção de executar o neto da mulher. A vítima dormia em um cômodo na parte da frente, acordou com o barulho e saiu para ver o que estava acontecendo. Ao abrir a porta, ela foi atingida com um tiro que atravessou o rosto e saiu pela orelha.

A idosa foi socorrida pelos outros moradores da casa e levada a um hospital da região. Até o momento, a vítima segue internada e não teve o estado de saúde divulgado pela unidade.

Até o momento, a polícia ainda não conseguiu localizar os suspeitos envolvidos na ação. As equipes seguem investigando o caso e qual a motivação do crime.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)