Aluno tenta esfaquear professora e colega em escola adventista de Manaus

Um aluno do 6º ano do Colégio Adventista, localizado no bairro Cachoeirinha, em Manaus, tentou esfaquear uma professora e uma colega de classe na tarde desta segunda-feira (10). De acordo com informações do subtenente da Força Tática, o aluno tentou atacar as duas vítimas, mas não conseguiu e acabou ferindo-se com a faca.

A tentativa de agressão deixou a professora e dois alunos feridos. Segundo informações da unidade de ensino, as vítimas sofreram apenas lesões superficiais, no ombro e nas mãos. A professora teve um ferimento na barriga, porém sem gravidade. A idade das vítimas não foi informada.

Segundo a imprensa local, o agressor também havia preparado bombas incendiárias com garrafas de bebida.

As atividades na escola foram suspensas após a agressão física em sala de aula e serão retomadas na quarta-feira (12). Segundo a escola, todas as medidas necessárias estão sendo tomadas e uma nota será emitida em breve.

O adolescente, que tentou esfaquear a professora e a colega, se entregou e foi apreendido por volta das 12h30 desta segunda-feira (10). Ele e seus familiares serão ouvidos pela polícia. Ainda não há informações sobre o que motivou a tentativa de agressão na escola.

O incidente mobilizou diversas equipes de segurança, incluindo a Força Tática, Rocam, duas ambulâncias do Samu e o Corpo de Bombeiros. A assessoria do Colégio Adventista informou que já está tomando todas as providências cabíveis e que emitirá uma nota sobre o ocorrido em breve.

VEJA MAIS

Este não é o primeiro caso de violência em escolas do Amazonas. Em setembro de 2022, um tiroteio deixou três mortos e três feridos em uma escola estadual em Manaus. O episódio gerou grande comoção na cidade e reacendeu o debate sobre segurança nas instituições de ensino.