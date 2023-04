Apoiador do ataque a creche em Blumenau, professor será monitorado por tornozeleira eletrônica

Denunciado por alunos após ter feito comentários agressivos sobre o assassinato de crianças no ataque a uma creche em Blumenau, na última quarta-feira (5), um professor da rede estadual de ensino em Joinville, em Santa Catarina, será monitorado por tornozeleira eletrônica e está proibido de se aproximar mais de 50 metros de qualquer escola pública ou privada.

VEJA MAIS:

Neste domingo (9), o juiz Yhon Tostes assinou uma decisão judicial atendendo a uma representação da Polícia Civil. Algumas medidas determinadas contra o professor são a proibição de acesso ou frequência a qualquer unidade escolar municipal, estadual ou federal.

Além disso, ele ainda fica proibido de manter contato com qualquer estudante que tenha sido seu aluno ou presenciado os fatos narrados no inquérito e obrigado a manter distância mínima de 50 metros dos estudantes, além do uso da tornozeleira.