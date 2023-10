Idosa de 79 anos morre em incêndio em Itaituba

A senhora Benvina Viana da Silva, de 79 anos, morreu em um incêndio que atingiu o quarto em que ela dormia, na madrugada desta quarta-feira (18), no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. O incêndio ocorreu na 1ª rua do bairro Irajá. Segundo o Portal Giro, o fogo começou por volta das 3 horas da manhã.

A filha e o genro da idosa tentaram resgatá-la, mas o calor e as chamas tornaram impossível o acesso deles ao quarto. A suspeita inicial é de que o incêndio tenha começado em um ventilador. As chamas se espalharam, consumindo o ventilador, o colchão onde Benvina dormia e até mesmo sua cadeira de rodas.

O incêndio ficou restrito ao corpo da idosa. Benvina era uma mulher com mobilidade reduzida por causa de uma luxação no pé e usava uma cadeira de rodas. O genro da vítima também possui comorbidades, com apenas um pulmão funcionando plenamente, o que tornou ainda mais difícil sua tentativa de socorrer a idosa.

LEIA TAMBÉM:

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram até o local. A Polícia Civil e a equipe da Polícia Científica também compareceram àquele endereço para conduzir as investigações e realizar a remoção do corpo da vítima. Moradores do bairro ficaram muito tristes porque a senhora Benvina era muito querida por todos.