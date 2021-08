Idosa relata que foi vítima de sequestro relâmpago quando saiu de hospital na Doca

Uma idosa de 64 anos relatou que foi vitima de um sequestro enquanto saía de um hospital particular na avenida Visconde de Souza Franco, no Reduto, na tarde desta quinta-feira, 19. O que mais chamou a atenção da vítima foi que os criminosos que a abordaram estavam muito bem vestidos, a colocaram dentro de um carro alugado e mantiveram dentro do veículo por vários minutos, até ela conseguir fugir já no bairro de Batista Campos

Segundo o filho da vitima, que fez o relato nas redes sociais para alertar sobre esse tipo de crime, o caso foi registrado pela família na Delegacia de Proteção ao Idoso (Dpid) da Polícia Civil. O rapaz, que pediu para não ser identificado, disse que o caso foi por volta de meio-dia.

Com problemas no coração, a idosa tinha acabado de sair de uma consulta pré-operatória e caminhava pela Visconde de Souza Franco. Quando atravessou a travessa Municipalidade, ela foi interceptada por um desconhecido, que portava nas mãos um cartão de visita e perguntou se ela conhecia o endereço de um ateliê. A mulher respondeu que não, e nesse momento, outro desconhecido se aproximou e entrelaçou o braço com a mulher. Segundo a vítima, o homem teria sussurrado: "fique quietinha vamos para o meu carro que está do outro lado". Sem reagir, a mulher obedeceu e os três entraram no carro, modelo Hyundai Creta, de cor prata.

No veículo, os homens perguntaram se a mulher tinha conta em banco. Ela respondeu que não, mas eles insistiam no questionamento. Quando ela mencionou que tinha conta no Banco do Brasil da avenida Conselheiro Furtado, o carro seguiu para aquele endereço.

Próximo ao banco, a mulher aproveitou que o sinal estava fechado e saiu do veiculo às pressas. O homem que estava no banco de trás saiu, com o intuito de apanhar a mulher de novo, mas um flanelinha que percebeu a movimentação estranha ajudou a mulher. Nesse momento, a vítima pegou o seu celular e fez fotos do homem e do veículo. Ela contou ao flanelinha que estava sendo sequestrada, e os dois criminosos fugiram no carro.

Ainda de acordo com o filho da vítima, com a placa do carro, a Polícia conseguiu descobrir que o veículo era alugado. Chegado à locadora, foi descoberto que o automóvel usado na abordagem havia sido devolvido imediatamente após o incidente. A família segue em contato com a polícia e espera que os criminosos sejam identificados e presos.