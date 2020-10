Homicida é preso em Novo Repartimento, no sudeste paraense

Um homem foi preso pelo crime de homicídio no município de Novo Repartimento, no sudeste paraense. O acusado, que não teve a identidade revelada, já tem histórico criminal e, inclusive, responde por outros crimes praticados no estado da Bahia.

As informações foram divulgadas pela assessoria da Polícia Civil, no início da tarde desta terça-feira (27). Não foram divulgados, entretanto, em que circunstância o acusado cometeu o homicídio e nem quando o assassinato ocorreu.

O homicida foi preso após agentes da Polícia Civil lotados na cidade darem cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor do acusado. A ação policial ocorreu nesta segunda-feira (26).

O indiciado agora segue à disposição do Poder Judiciário.