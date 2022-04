Homens assaltam ônibus em Belém; bebê é ferido com faca

A Guarda Municipal de Belém (GMB) atendeu uma ocorrência, que indignou quem passava pela avenida Júlio César, nesta terça-feira (19), em Belém. Um grupo de homens entrou em um ônibus que seguia na avenida, anunciou o assalto aos passageiros e na confusão, um dos suspeitos feriu com uma faca, um bebê, que estava com a mãe. A criança e a mulher foram socorridas pela Guarda Municipal.

As pessoas, que estavam no coletivo, logo que os assaltantes deixaram o ônibus, chamaram a atenção de uma viatura da GMB, que passava pela avenida Júlio César. Os guardas, de imediato, atenderam ao chamado e levaram mãe e filho à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro da Marambaia.

Não há informações sobre a prisão dos suspeitos.