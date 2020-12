Homens são presos por tráfico de drogas em Santarém

Dois homens foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas na madrugada do último sábado, 5, no município de Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com policiais militares do 35º Batalhão (35º BPM), a dupla foi vista em atitude suspeita durante uma ronda ostensiva realizada pelos agentes de segurança pública na localidade.

Os suspeitos foram abordados e com eles os policiais encontraram 20 porções de cocaína e duas pedras de crack. Também foram encontrados com a dupla dinheiro e material utilizado no preparo de drogas para a comercialização.

Os dois homens foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil de Santarém, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.