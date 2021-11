Homens são presos por tentarem fraudar concurso da PM em Santarém

Dois homens foram conduzidos por policiais militares até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém na manhã desta terça-feira, 02, suspeitos de terem tentado fraudar o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público da Polícia Militar do Pará. Um candidato de Monte Alegre, município vizinho a Santarém, foi classificado para o teste físico para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP), uma das últimas etapas do processo seletivo. Como ele estaria sem condições de realizar a prova, teria contratado outra pessoa para fazer o exame no lugar dele, mas o golpe foi frustrado.

Segundo a PM, por meio de um trabalho integrado entre a Corregedoria-Geral e o Centro de Inteligência (CInt), os militares conseguiram informações sobre a tentativa de fraude, que iria ocorrer na sede do 3º Batalhão (3º BPM), em Santarém, um dos locais de aplicação da etapa. O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) foi notificado, e os militares foram ao local nesta manhã, quando iniciou a aplicação do TAF, e identificaram o suposto candidato no local, que realizou de forma ilegal o teste no lugar de outra pessoa.

Ao ser questionado, o suposto candidato não soube responder perguntas básicas, como o nome da própria mãe. A PM ainda comparou o documento de identificação apresentado com o Formulário de Investigação de Antecedentes Pessoais (Fiap) e verificou que havia discordâncias nos documentos. Os dois teriam chegado a trocar a foto do documento de identificação apresentado no teste. O suspeito ainda confessou que fez o teste no lugar de outra pessoa, alegando que essa pessoa não estaria em condições físicas para fazer os exercícios.

O candidato selecionado para executar o TAF aguardava do lado de fora do 3º BPM. Ele foi identificado pelos policiais e também confessou o crime, sendo preso em seguida. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Santarém para os procedimentos administrativos. Um representante do Iades acompanhou a apresentação dos acusados.

A 4ª etapa do concurso destinado à admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará começou hoje (2 de novembro), e prossegue até o próximo dia 8. A Corregedoria-Geral e o CInt da PM seguem atentos durante a aplicação das etapas, acompanhando os processos para coibir qualquer tentativa de fraude.