Homens são presos com mais de 500 papelotes de drogas, em Belém

Dois homens foram presos e mais de 500 papelotes de entorpecentes foram apreendidos por militares do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM), na última segunda-feira (8), no bairro da Cabanagem e Parque Verde, em Belém. As informações foram divulgadas nesta terça (9), no site da PM.

O primeiro suspeito foi preso por uma equipe policial que fazia rondas pela passagem Bom Jesus, na Cabanagem. Ao se deparar com a PM, o homem que carregava uma sacola plástica demonstrou nervosismo e tentou fugir pulando o muro de várias casas, mas caiu e foi detido pelos militares.

Durante a revista pessoal, os policiais identificaram o suspeito e encontraram 500 papelotes de drogas na sacola que ele carregava. O homem, que estava sob monitoramento eletrônico, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e apresentado junto com o material apreendido na Seccional da Marambaia para os procedimentos cabíveis.

Já no bairro do Parque Verde, outro suspeito também foi preso por tráfico de drogas após ter sido flagrado com 20 papelotes de maconha. Ele revelou que escondia o restante da droga em um terreno baldio. No local, os policiais encontraram mais 27 papelotes de maconha e uma barra do mesmo entorpecente. O suspeito e o material apreendido foram apresentados na Seccional da Marambaia.