VÍDEO: PMs obrigam grupo a fazer mais de 100 polichinelos no bairro da Cremação

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra alguns homens fazendo polichinelos e sendo observados, de perto, por dois policiais militares. A informação é que essa ação ocorreu, na madrugada deste sábado (6), no bairro da Cremação, em Belém. E que os homens, que estão encostados em uma parede, teriam feito mais de 100 polichinelos, um exercício físico usado principalmente para alongar e aquecer os músculos dos braços e pernas.

A Redação Integrada acionou a Polícia Militar, que confirmou essa ação. A PM informou que o Comando do 28° Batalhão, responsável pelo motopatrulhamento na capital, identificou dois policiais militares que aparecem no vídeo, na rua dos Caripunas, e os afastou das atividades operacionais. Será instaurado Inquérito Policial Militar. “A PMPA reitera que não compactua com nenhuma conduta que afronte os preceitos éticos e disciplinares que regem a corporação”, afirmou. Não há informações oficiais sobre o horário da ocorrência e nem a razão dos policiais militares terem adotado essa medida.