Homens são detidos e carga de 33 tabletes de maconha é apreendida em Itaituba

Uma carga com 33 tabletes de maconha foi apreendida durante uma ação policial na Comunidade do Penedo, em Itaituba, sudoeste do Pará. A apreensão ocorreu na tarde de domingo (17/11) e seis homens, que estariam transportando e fazendo a escolta da droga, foram detidos pela Polícia Militar.

Segundo a PM, uma guarnição realizava rondas pela BR-230 quando avistou o veículo marca Duster Branco. Em uma verificação de rotina, os policiais abordaram o carro e perceberam que o condutor apresentou nervosismo. O homem alegou que teria saído da cidade de Manaus, no Amazonas, mas não informou qual seria o destino final. Durante a averiguação, os agentes perceberam que o carro estava com forte cheiro de café, ato característico de quando se tenta esconder o odor de entorpecentes.

Diante da desconfiança, os agentes ordenaram que o condutor saísse do veículo, para que fosse feita a busca. Na ocasião, foram encontrados os 33 tabletes de drogas, pesando 36,4 kg, escondidos em várias partes do veículo. O motorista recebeu voz de prisão em flagrante. Ainda segundo os policiais, no mesmo momento também foram abordados outros dois veículos suspeitos de estarem dando apoio no ilícito. Em um dos carros estavam três homens e no outro estavam dois. Todos os ocupantes também haviam saído de Manaus. Assim, os agentes encaminharam os seis suspeitos para a delegacia de Itaituba, onde seriam realizados os procedimentos cabíveis.

No total, segundo a PM, foram apreendidos, 36,4 kg de material aparentando ser maconha, ⁠R$1.489 reais, ⁠10 celulares de várias marcas e três veículos.