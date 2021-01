Dupla que vendia motos roubadas é presa no Tenoné, em Belém

Dois homens foram presos em flagrante delito pelo crime de receptação qualificada no bairro do Tenoné, em Belém. A prisão foi feita por policiais civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta quarta-feira (27). A identidade dos envolvidos não foi informada pelas autoridades.

Segundo os agentes, a casa de um dos indiciados foi localizada após um trabalho investigativo. O acusado era responsável por várias intermediações de motocicletas roubadas e posteriormente vendidas em um aplicativo de compra e venda.

No momento da prisão, foi identificada uma motocicleta que havia sido roubada no inicio de janeiro. O veículo era, inclusive, objeto de negociação com o outro envolvido no crime. O segundo indiciado possui participação em diversos crimes de roubo e furto de veículos na Região Metropolitana de Belém.

Na ação, também foram apreendidos aparelhos celulares que serão utilizados no prosseguimento da investigação.

Os presos estão à disposição da Justiça.