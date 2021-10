Homens invadem fazenda e matam gado, mas são presos

De acordo com a Polícia Militar, no sudeste do estado, homens invadiram a fazenda Triunfo, na noite do último domingo (24), mataram um boi e esconderam o animal, mas foram descobertos pelos militares por denúncia. A polícia não informou o número de homens envolvidos no episódio. Com informações do site Ze Dudu.

Segundo os PMs, um funcionário da fazenda viu o abate do animal, e confirmou que os homens portavam três espingardas de fabricação caseira calibre 22 e munições. O material foi apreendido, no município de Cumaru do Norte, no sudeste do Pará.

Os invasores foram presos, e o funcionário da fazenda encontrou após certo tempo o animal coberto com folhas, dentro da propriedade rural Os PMs disseram, ainda, que a prisão em flagrante ocorreu quando a guarnição, já na captura dos suspeitos, os encontrou em um carro Fiat Uno, na estrada. Foi dado ordem de parada, mas eles não obedeceram, a polícia atirou contra o carro e conseguiu impedir a fuga.

Quatro homens estavam no Fiat Uno, onde a PM encontrou também facas, sacos de fibra e outras munições de arma de fogo. Durante a ação, também foram abordados três indivíduos em duas motocicletas, que, segundo os policiais, estavam em atitude suspeita.

A PM informou que todos foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Cumaru do Norte, para as devidas providências legais.