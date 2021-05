Homens fazem refém em assalto a clínica ortopédica na Campina

Moradores da rua Senador Manoel Barata, no bairro da Campina, ficaram desesperados na tarde deste quinta-feira (20), ao presenciarem um assalto com refém no perímetro entre a travessa Piedade e Benjamin Constant.

Segundo uma moradora, que não quis se identificar, o assalto ocorreu em uma clínica ortopédica localizada na área. Com a chegada da Polícia, os bandidos fizeram uma pessoa refém, mas logo em seguida fugiram.

A Polícia realiza buscas na área e analisa imagens das câmeras de segurança próximas.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Centro Integrado de Operações (CIOp) e Polícia Militar e aguarda um posicionamento oficial dos órgãos.