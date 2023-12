Homens armados rendem pai e filho e assaltam residência em Santarém

Três homens armados invadiram uma residência na Comunidade São José, em Santarém, renderam pai e filho, roubando diversos objetos da família. O caso ocorreu por volta das 20h da última quinta-feira (21), na região do Planalto. Para a fuga, eles usaram o carro da família. As informações são do portal O Impacto.

O morador detalhou que, ao sair do banho, foi surpreendido pelos homens, que estavam no quintal da casa esperando por ele. Dentro da residência, a vítima foi amarrada. A todo momento, os suspeitos faziam ameaças de morte aos familiares, caso o morador não realizasse transferências bancárias ou dinheiro aos assaltantes. Ao chegar em casa, o filho da vítima também foi rendido.

Os suspeitos fugiram levando jóias, três televisões, sapatos, perfumes, uma quantia em dinheiro, entre outros eletrodomésticos e outros objetos que ainda não foram contabilizados pela família. Já o carro roubado foi recuperado pela polícia. O veículo foi abandonado pelos suspeitos em uma comunidade da região. A Polícia Civil deve investigar o caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.