VÍDEO: Homens armados matam empresário no conjunto Geraldo Palmeira, em Ananindeua

Um empresário foi assassinado a tiro, no município de Ananindeua, na madrugada deste domingo (5). O crime ocorreu no conjunto Geraldo palmeira, no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua. A vítima foi identificada como Ailton Rodrigues dos Santos, de idade não revelada.

Imagens de um circuito de segurança mostraram a dinâmica do homicídio. Pouco depois das duas horas da madrugada, o empresário chega para entrar em sua residência. Logo em seguida, um outro veículo, de cor branca, se aproxima. No momento em que o empresário está manobrando o veículo para entrar no imóvel, dois homens descem do carro branco.

Eles portam armas de fogo e abordam o empresário, mandando ele abrir a porta. Nessa hora, uma mulher sai pela porta do passageiro e se afasta do local, em busca de proteção. O empresário dá ré no veículo e, nessa hora, ouve-se o disparo. Em seguida, os homens saem correndo e entram no veículo, fugindo em seguida. Em nota, a Polícia Científica do Pará informa que o corpo de Ailton Rodrigues dos Santos foi periciado e liberado para a família.

Também em nota, a Polícia Civil informa que faz buscas para identificar e localizar os criminosos. Imagens do circuito de monitoramento são analisadas e perícias foram solicitadas. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios (DH). Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.