Homem vai colher mangas, perde equilíbrio e morre ao cair em poço

O costume de colher mangas acabou tirando a vida de Ronilson dos Santos Motas no início da tarde deste sábado (28) em Parauapebas, no sudeste paraense. O homem de 33 anos morreu após despencar em um poço de aproximadamente 14 metros de profundidade quando tentava apanhar frutos de uma árvore ao lado do profundo buraco no solo.

O acidente foi registrado na avenida Itacaiunas, no Bairro Popular II, pouco depois do meio-dia segundo detalhes do portal Correio do Carajás.

Segundo familiares da vítima, era comum Ronilson colher mangas frescas todos os dias após o almoço. Ao lado da mangueira, havia o poço coberto por uma fina tampa de concreto, que cedeu após a vítima cair em cima da estrutura.

Informações da Polícia Civil de Parauapebas indicam que a família chegou a ouvir o barulho da queda da vítima no poço. A tampa de concreto que partiu teria caído por cima do corpo dele.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, mas foram os próprios amigos de Ronildo que, desesperados, conseguiram uma acorda e o içaram de modo improvisado.

Quando os bombeiros chegaram ao local, os familiares se prepararam para levar o homem ao atendimento hospitalar. Entretanto os socorristas identificaram que ele já estava morto.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado, mas o corpo acabou sendo removido por um veículo de funerária porque o carro oficial estava em atendimento fora do município.