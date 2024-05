Homem usava nomes femininos para assaltar motoristas de aplicativo em Belém

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (21), suspeito de praticar vários assaltos contra motoristas de aplicativos no bairro do Bengui, em Belém. Segundo a PC, o detido é suspeito de mais de cinco roubos nos últimos 30 dias. Ele, em companhia de mais um suspeito, solicitava corridas de aplicativos utilizando nomes femininos. Inicialmente, as corridas foram solicitadas no bairro da Pedreira, com destino ao Bengui.

O assalto era anunciado no decorrer do trajeto, conforme esclarece o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende. "No meio do percurso, eles utilizavam o aparelho celular da vítima para transferir quantia em dinheiro via PIX para suas contas bancárias. Outros pertences e o próprio aparelho celular das vítimas eram roubados na ação e, posteriormente, os carros eram abandonados", detalha o delegado.

Após o último roubo, o homem foi identificado e localizado por meio de imagens de monitoramento. Na residência, foram encontrados diversos pertences das vítimas, sendo que uma delas, o reconheceu como autor do crime.

"Fomos acionados pela vítima, e fomos coletando dados e confirmando alguns outros dados de vítimas anteriores, e então achamos o local onde o acusado residia e guardava os bens roubados, na Alameda da Jaqueira, momento em que adentramos o local e encontramos o suspeito e alguns bens, sendo dada voz de prisão", informa o delegado Pedro Andrade da Delegacia do Bengui.

"Com relação à importância, entendemos que esse tipo de delito que estava ocorrendo em série no bairro (temos quase 10 relatos de ação desse nacional preso e outro comparsa), cessará", alerta. Os policiais conduziram o preso à unidade policial para as providências cabíveis, onde ele permanece à disposição da Justiça.