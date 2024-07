Homem troca tiros com a PM e morre em intervenção policial em Bragança

Um homem identificado como Diego José Brito da Silva, mais conhecido como ‘Dieguinho’, morreu em uma intervenção policial após ter trocado tiros com a Polícia Militar em Bragança, no Nordeste do Pará. Conforme as informações policiais, a ação ocorreu na madrugada desta segunda-feira (15/07), quando os agentes se depararam com ‘Dieguinho’ segurando uma arma de fogo em uma via pública.

Os relatos são que a PM estava em rondas pela área do açude, considerada de grande periculosidade, por volta de 00h30. A equipe teria avistado ‘Dieguinho’ na rua, com uma arma na mão. Quando ele percebeu a aproximação da viatura, teria corrido para dentro de uma casa. Ao entrar no imóvel, os agentes encontraram o suspeito tentando sair pelas portas dos fundos. Os agentes relataram que deram ordem para o homem parar, mas ele teria se virado e apontado a arma de fogo para os militares.

Para avitar a possível agressão à equipe, os agentes efetuaram um disparo contra o suspeito. ‘Dieguinho’ foi socorrido pelos policiais e encaminhado para o hospital Santo Antônio. Ele teria chegado com vida no local, mas evoluiu a óbito momentos depois. Os agentes informaram que apreenderam uma arma de fogo do tipo pistola e munições com o suspeito.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que Diego José Brito da Silva morreu ao trocar tiros com a Polícia Militar. Uma pistola foi apreendida e encaminhada para a perícia. O caso é investigado pela delegacia de Bragança.