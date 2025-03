Homem tenta se passar por alemão e acaba preso por estelionato em Abaetetuba

A Polícia Civil do Estado do Pará prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (13), Edinaldo Malcher Coelho, suspeito de cometer estelionato e uso de documento falso em uma agência bancária, no centro de Abaetetuba, nordeste do Pará. O homem foi capturado no momento em que tentava se passar por um cidadão de nacionalidade alemã.

A prisão foi resultado de uma ação integrada entre a Diretoria de Operações Especiais (DIOE), a Superintendência Regional do Baixo Tocantins, a Delegacia de Polícia de Abaetetuba e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG).

De acordo com a polícia, o setor de inteligência da DIOE e da FICCO/MG identificou um possível golpe em andamento na agência bancária. Diante da suspeita, uma equipe foi enviada ao local, onde flagrou Edinaldo tentando sacar R$ 1.518,00 utilizando um documento de identidade falso em nome de um cidadão de nacionalidade alemã.

As investigações preliminares apontaram que, no dia anterior, o suspeito havia comparecido à agência acompanhado de um segundo indivíduo, cuja imagem foi registrada para identificação e posterior pedido de prisão preventiva.

Edinaldo Malcher Coelho foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Abaetetuba, onde teve o auto de prisão em flagrante lavrado pelos crimes de estelionato e uso de documento falso. Em seguida, ele foi transferido para o presídio da cidade, onde permanecerá à disposição da Justiça.