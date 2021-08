Homem tenta roubar bolsa de mulher e é parado por segurança particular na Cremação

Na tarde desta sexta-feira (20), o segurança de um estabelecimento particular localizado às proximidades da avenida Generalíssimo Deodoro com a rua dos Mundurucus, no bairro da Cremação, evitou um prejuízo a uma mulher que também trabalha no mesmo perímetro.

A bolsa da mulher, com todos os pertences pessoais, inclusive celular, teria sido roubada por um homem, não identificado. Ele ainda teria desferido um soco no rosto da vítima, mas logo foi represado pelo segurança particular.

Segundo informações, a vítima estaria a caminho de um posto do Passe Fácil, localizado na rua dos Mundurucus, para recarregar o cartão de passagens intermunicipais, quando foi abordada pelo suspeito.

Logo após a tentativa frustrada e sem saída, o homem ficou sentado no chão, rodeado por curiosos, que evitaram a fuga dele e aguardaram a chegada da Polícia Militar.

De acordo com informações de policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar (20º BPM), responsável pelo policiamento na área e que atendeu a ocorrência, o caso foi registrado na Seccional Urbana da Cremação, onde foram tomadas as providências cabíveis.