Homem tenta proteger a esposa e é morto a facadas

Um homem, identificado apenas como Gerson, foi morto a facadas pelo próprio genro, conhecido como Sebastião, em Itaituba, sudoeste paraense. À polícia, testemunhas disseram que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com sua esposa e acusava a mãe de sua ex-companheira de ser a responsável pela separação.

Na madrugada do crime, Sebastião teria ido até a casa de sua ex-sogra e desligado o disjuntor de energia. O suspeito entrou na residência e foi até o quarto da mulher, onde disse que iria matá-la. Neste momento, a vítima entrou no quarto e tentou proteger a esposa. Houve luta corporal com Sebastião, mas o homem acabou levando três facadas. O principal suspeito fugiu logo em seguida.

Gerson ainda foi socorrido, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos provocados pelas perfurações de faca e morreu. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Itaituba, que está à procura de Sebastião. Qualquer informação que ajude as autoridades policiais, pode ser repassada através de Disque-Denúncia 181.