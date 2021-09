Homem tenta matar a ex-mulher a facadas na frente da filha pequena

Um homem tentou matar a ex-mulher, em Redenção, no sul do Pará. O crime ocorreu, por volta das 6 horas de sexta-feira (10), no Setor Vila Feliz. Ainda segundo o Blog do Zé Dudu, o homem, identificado como Lucas Silva, de 25 anos, esfaqueou a mulher na frente da filha do casal, de apenas três anos. Ele fugiu após o crime.

A vítima, identificada como Alice Salles da Silva, de 18 anos, foi socorrida e levada para o Hospital Regional do Araguaia (HRA), em Redenção, onde está internada. O estado de saúde dela é estável. Lucas está foragido e a Polícia, que investiga o crime, continua à procura dele.