Homem tenta fugir, mas é preso com 40 papelotes de cocaína no Tapanã, em Belém

Um homem foi detido com 40 papelotes de entorpecente no bairro do Tapanã, em Belém. O acusado, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante durante a Operação Falcão, realizada pela Polícia Militar do Pará, por meio do Comando de Policiamento da Capital II (CPC II). A ação foi realizada nesta segunda-feira (16) e teve como objetivo combater o tráfico de drogas. As informações foram divulgadas pela PM nesta terça-feira (17).

Os policiais realizavam rondas próximo ao residencial Viver Primavera, quando observaram o homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação policial, o acusado realizou disparos de arma de fogo contra os militares e tentou fugir para uma área de mata. Apesar da tentativa de fuga, ele foi capturado por equipes que atuam no Motopatrulhamento do 24° Batalhão da Polícia Militar. Com ele, foram encontradas 40 porções de pasta base de cocaína.

O suspeito foi conduzido, juntamente com as drogas apreendidas, para a Delegacia de Polícia Civil de Icoaraci, para a realização dos procedimentos administrativos cabíveis.