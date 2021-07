Homem tenta fugir, mas é morto a tiros em rua de Rio Maria

A violência urbana no Sudeste Paraense fez mais uma vítima no final da noite desta quarta-feira, 21, quando um homicídio foi registrado no município de Rio Maria. Igor Cássio Rodrigues da Silva, também conhecido como "Igor das Populares", foi assassinado a tiros no meio da rua, pouco antes da meia-noite.

Quando o caso chegou ao conhecimento do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com sede em Xinguara, uma guarnição logo se deslocou ao endereço, que fica na Rua Dom Pedro II, bairro Parque da Liberdade. Chegando ao local, os policiais encontraram o corpo do rapaz no chão, com ferimentos de arma de fogo no peito e já sem vida.

Os poucos moradores da área que falaram com a Polícia Militar disseram que Igor estava perto da casa de sua mãe quando foi surpreendida por dois homens armados, que chegaram de motocicleta. Sem falar com o rapaz, um dos homens, ainda sem identificação, efetuou vários disparos em direção de Igor, que ainda tentou fugir correndo quando viu a arma de fogo sendo sacada, mas não conseguiu escapar. Ferido mortalmente, ele caiu no chão e morreu em uma calçada.

Ainda de acordo com o 17º BPM, Igor era conhecido das guarnições por se envolver em vários delitos, e talvez, esse fato tenha alguma ligação com sua morte, que tem forte indícios de ter sido uma execução. Os PMs fizeram rondas nas proximidades para tentar localizar suspeitos de participação no homicídio, mas não encontraram ninguém. O caso é investigado pela Polícia Civil de Rio Maria.