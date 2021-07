Homem tenta despistar polícia e se livrar de mochila, mas é preso com drogas no Pará

Um homem até tentou despistar a polícia, mas foi flagrado e preso com mais de dois quilos de entorpecentes que estavam escondidos dentro de uma mochila. O flagrante foi por agentes do 23º Batalhão da Polícia Militar (23º BPM), durante uma abordagem na madrugada desta quinta-feira (1º), em Canaã dos Carajás, no sudeste paraense.

Segundo informou a PM, a guarnição estava realizando o policiamento ostensivo pelo centro do município, próximo da Rodoviária das Vans, quando um homem em uma motocicleta despertou a atenção dos policiais. Ainda conforme o relato do policial, o suspeito teria ficado nervoso e jogado uma mochila no chão ao perceber a presença dos policiais.

Os militares, então abordaram o suspeito e o revistaram. Dentro da mochila, os agentes encontraram uma barra de cocaína de 1,066 quilo, mais 12 porções da mesma droga pesando 1,121 quilos, pouco mais de meio-quilo de maconha, vários sacos para a embalagem dos entorpecentes, uma balança de precisão e R$ 31.

Após ser indagado pelos policiais, o homem contou que tinha recebido a mercadoria na rodoviária, que veio do município de Marabá e seria vendida na região. O suspeito foi conduzido, junto de todo o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Canaã dos Carajás, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

O crime de tráfico de entorpecentes está previsto no artigo 33, da Lei nº11.343/2006. A pena de reclusão vai de cinco a 15 anos de prisão, mais multa arbitrada pelo juiz.